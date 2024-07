«Il Comune realizzerà il guado sul fiume» 

Il guado in blocchi di calcestruzzo sul letto del Flumendosa per collegare Villaputzu al resto del Sarrabus dopo la chiusura del ponte di ferro si farà e a realizzarlo sarà il Comune. A sbloccare la situazione ci ha pensato la Regione con una delibera predisposta dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu con la quale, appunto, viene conferita la delega per i lavori al Comune di Villaputzu che, in qualche modo, sostituisce la Provincia del Sud Sardegna. I soldi - 200mila euro – arrivano dal finanziamento complessivo di un milione e 263mila euro già concesso alla Provincia lo scorso febbraio per la realizzazione della viabilità alternativa (la bretella in zona Sant’Angelo).

Reazioni

«Per Villaputzu e per tutto il Sarrabus – sottolinea il sindaco di Villaputzu e consigliere regionale Sandro Porcu – è davvero una svolta che ci permetterà di alleviare le gravi difficoltà che stiamo subendo da quando il ponte è stato chiuso. Con il guado raggiungeremo in pochissimo tempo e in sicurezza i paesi del Sarrabus e la nuova statale 125 accorciando nettamente i chilometri di percorrenza. Finalmente daremo risposte concrete ai cittadini e riotterremo il diritto alla mobilità che per troppi mesi ci è stato negato». Porcu aggiunge che «durante la realizzazione dell’opera chiederemo di ripristinare la segnaletica che indica Villaputzu e la località turistica di Porto Corallo».

Il progetto

Già predisposto dai tecnici incaricati dal Comune di Villaputzu, consiste nel posizionamento senza un grammo di cemento di blocchi prefabbricati (e bucati per l’eventuale deflusso dell’acqua) sul letto del Flumendosa che consentiranno il passaggio a senso unico alternato da una parte all’altra del fiume. La ditta che effettuerà i lavori è già stata individuata e anche il materiale (arriva da fuori Sardegna) sarebbe già a disposizione.

L’assessore

Il responsabile dei Lavori pubblici, Antonio Piu, spiega che tutto adesso passa in mano al Comune di Villaputzu: «Abbiamo sbloccato uno stallo di sei mesi, ora sarà compito del Comune procedere celermente con tutte le pratiche necessarie». Piu aggiunge che «in ogni caso abbiamo agito in accordo con la Provincia» e che si procederà anche con la bretella. Proprio per la bretella «sarà mia cura – chiarisce Piu – attivare dei tavoli permanenti con Anas, Regione, Provincia e Comune di Villaputzu. È un’esigenza di un territorio intero al quale, attraverso quell’infrastruttura, si consentirà una mobilità rinnovata e in sicurezza». Ancora difficile, però, capire i tempi di realizzazione del guado e della bretella: la speranza è che almeno il primo sia pronto entro agosto.

