Il Comune querela l’autore di un post  

Un giorno di lutto cittadino. Non solo per Simone Concas, 19 anni, ucciso il 22 luglio scorso. Ma contro la violenza. In generale. Un no detto da un’intera comunità. Bari Sardo si era fermata in silenzio. Poi, il 31 luglio, quel silenzio è stato riportato su Facebook. Con un post pubblico, che chiunque poteva leggere. Il lutto per Simone diventava, in quel post, il lutto per un «mancato assassino di una ragazza colpevole di averlo respinto». E Bari Sardo, per averlo deciso, diventava «un paese di m…, sia il paese sia le sue istituzioni. A cominciare dal sindaco in testa». Il post è firmato da un utente residente in un paese ogliastrino. Per la Giunta comunale non è critica. È un insulto doppio. A Simone, prima di tutto. Perché sulle indagini per la sua morte gli inquirenti stanno ancora lavorando. Non c’è una verità definitiva, non c’è una sentenza. Eppure su Facebook era già stato condannato, definito “mancato assassino”, da morto. E poi a tutti gli altri. A un paese intero che ha solo deciso di piangere un suo ragazzo di 19 anni. Per questo il sindaco, Ivan Mameli, è stato autorizzato dall’Esecutivo a presentare querela per diffamazione aggravata. Dal provvedimento emerge come le componenti politiche condannino la violenza sotto ogni genere e pretendano rispetto. Il Comune lo dice senza giri di parole: criticare si può, è un diritto di tutti, garantito dalla Costituzione. Ma questo non è criticare, bensì una diffamazione alla comunità. Toccherà alla magistratura decidere se ci sono gli estremi per un processo. Se ci saranno, Bari Sardo ha già detto che ci sarà, come parte civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA