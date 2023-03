Il Comune punta sulle scuole 

È la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi la novità più importante del piano triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 appena approvato dal Comune di Soleminis. Un intervento da quattrocentomila euro, finanziato dalla Regione con l’ultima manovra di bilancio, che consentirà di completare la zona industriale del paese grazie alla realizzazione di sedici nuovi lotti da circa cinquecento metri quadrati ciascuno. Un’infrastruttura che darà sbocco alle imprese esistenti e consentirà, almeno questo è l’obiettivo, di attrarre nuove iniziative economiche nel centro del Parteolla.

Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche prevede investimenti per circa due milioni di euro, quasi tutti destinati all’ammodernamento e alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Due i progetti in campo per la manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie e la costruzione di un nuovo asilo.

La parte più consistente della spesa (un milione di euro) è destinata alla riqualificazione della scuola media e delle pertinenze esterne con particolare attenzione all’efficientamento energetico. Un abbattimento dei costi dell’energia è previsto anche nel progetto della scuola elementare per il quale la cifra individuata è pari a seicentottantanovemila euro.

Progetti per i quali il Comune punta ad ottenere una linea di finanziamento dal Pnrr. Tra le opere del piano triennale, infine, anche la realizzazione di un asilo con uno stanziamento di quattricentomila euro già deliberato dalla Regione nell’ambito del progetto “Iscola”. Per l’erogazione del finanziamento si attende l’esito delle verifiche avviate dalle autorità scolastiche e dall’assessorato alla Pubblica istruzione sul reale fabbisogno di nuove aule.