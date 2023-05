Il Comune punta sulle scuole 

Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche recentemente approvato in Consiglio a Villacidro prevede interventi pari a 21.500.200 euro. La parte più rilevante riguarda gli investimenti sull’edilizia scolastica. «Gli interventi interessano non solo l’efficientamento energetico degli edifici ma anche la messa in sicurezza in base alla normativa antisismica e antincendio», specifica il sindaco Federico Sollai. «Gli investimenti totali sulle scuole superano i 6 milioni di euro».

I progetti

Il piano Iscol@ trova copertura nei fondi statali Miur, regionali Ras e prevede un cofinanziamento comunale pari al 20% degli importi. «Scendendo nel dettaglio – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Dario Piras – verrà rifatta la copertura e verranno adeguati gli impianti antincendio in due scuole dell’infanzia: in via Cavour e nella scuola di via I Maggio, dove provvederemo anche alla sostituzione degli infissi e dei prospetti, mentre nella scuola di via Melis ci saranno degli interventi relativi alla ristrutturazione degli impianti igienico sanitari». I fondi destinati ai tre progetti ammontano rispettivamente a 302.500 euro, 192.500 euro e 137.500 euro e partiranno tutti entro l’anno. Il 2023 vede anche l’affidamento del progetto e la programmazione dell’affidamento dei lavori di manutenzione dei solai di copertura e delle facciate della scuola elementare di via Cagliari, grazie a un finanziamento Miur pari a 400.000 euro derivanti dall’8 per mille. Una profonda ristrutturazione è prevista anche per la scuola media n. 1, che beneficerà del piano Pnrr dedicato alle scuole. «Il finanziamento statale ammonta a oltre 2 milioni e 991 mila euro, il cofinanziamento comunale è di 748.000 euro – chiarisce Sollai –. I lavori verranno affidati entro la fine del 2023 e prevedono oltre alla messa a norma e all'adeguamento sismico il rifacimento degli impianti elettrici, idrico-sanitari e l’efficientamento energetico con impianto da fonti di energia rinnovabile e miglioramento dell'isolamento termico. Migliorare e rendere moderni gli edifici scolastici è uno degli obiettivi che intendiamo perseguire, anche con le scuole che non hanno ancora avuto copertura finanziaria da bandi dedicati, come la scuola media n. 2 e le scuole elementari che non rientrano in questa linea di interventi» .

Crollo delle nascite

Ultimo intervento da fondi Pnrr, il più discusso nei consigli comunali degli ultimi mesi e su cui le minoranze sono scettiche – «Visto il crollo delle nascite in Italia, e in Sardegna soprattutto, sarebbe stato più opportuno puntare su progetti rivolti a centri di aggregazione per giovani o per anziani», concordano i consiglieri di Alternativa Civica e Assemblea Permanente – è quello per la realizzazione ex novo di un asilo nido nella via Nazionale, nelle aree comunali della lottizzazione Il Borgo: un imponente progetto da oltre 1.877.000 euro che prevede oltre alla struttura atta ad accogliere 55 bambini anche la realizzazione di un’area verde pubblica e di un parcheggio. «L’appalto dei lavori sarà affidato entro il 30 giugno, il collaudo è previsto entro il 2026», conclude il sindaco.