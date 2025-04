Il Comune punta sulla prevenzione Ma i residenti: «Allarme sicurezza» 

La linea del «pugno forte, che in certe situazioni può essere importante», così come invocano Edoardo Tocco (FI) e i residenti dei quartieri storici, non passerà. Ma la lotta alla malamovida, che nelle ultime due settimane è tornata a essere violenta e aggressiva, «totalmente fuori controllo», dicono i comitato dei residenti, è cominciata.

Le iniziative

L’amministrazione ha già messo in campo alcune soluzioni. «Il Comune sta lavorando con il comitato provinciale per la sicurezza per giungere a soluzioni condivise sull’ordine pubblico e sulla sicurezza», dice Anna Puddu, assessora alle Politiche sociali. Questo, in generale. Nello specifico, «il mio assessorato, oltre al progetto Comuniteen, che prevede interventi di educativa di strada», con psicologi ed educatori, «con Efis lavora sul centro di quartiere che ha come target i minori e lo scopo di potenziare le attività svolte dal centro. Ma la nostra intenzione», aggiunge, «è avviare un progetto pilota con la Neuropsichiatria infantile della Asl con l’obiettivo di definire protocolli operativi da sperimentare intanto alla Marina». Di fronte al fatto che gli interpreti della malamovida sono sempre di più i giovanissimi, è fondamentale anche il ruolo delle famiglie. «L’obiettivo pè creare con loro un patto di comunità», spiega ancora l’assessora Puddu.

Il dibattito

Musica, sangue, alcol, botte e violenza sono ingredienti delle ultime notti (soprattutto) alla Marina e Stampace che finiscono con risse, aggressioni e pestaggi che hanno come protagonisti i giovanissimi ma non solo.Tra i banchi di Palazzo Bacaredda il dibattito divide maggioranza e opposizioni, soprattutto sulla sicurezza, o meglio l’insicurezza che la movida sta generando. Giuseppe Farris, CiviCa 2024, di fronte «al senso di insicurezza manifestato da ristoratori, commercianti e residenti», chiede, «un patto per la sicurezza urbana». Nando Secchi, Lega-Anima di Sardegna, «per garantire maggiore sicurezza ai cittadini», propone, «una serie di azioni coordinate che vanno dall’intensificazione dei controlli alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile».

«La movida rappresenta un elemento vitale per i giovani ma porta con sé sfide che richiedono un approccio equilibrato da parte di forze dell'ordine, attività produttive e amministrazioni locali», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Le forze dell’ordine devono garantire sicurezza senza apparire repressive, mentre bar e ristoranti possono contribuire creando spazi inclusivi e organizzando eventi culturali. Un approccio integrato permette di gestire la movida come un’opportunità per la città, senza essere un costante fastidio per i residenti», aggiunge.

Il concetto lo ribadisce Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia. «I controlli ci sono ma non sono sufficienti», sono le sue parole. «Troppi minori abusano di alcol e si sentono forti perché non ci sono le misure giuste di sicurezza: molte volte il pugno forte è importante, le persone che escono devono sentirsi tutelate dalle istituzioni e non vivere come ostaggi».

Meno perentorio Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti: «Non condivido, come sostiene qualcuno, che ci sia una crescente percezione di insicurezza in città. Ci sono fenomeni di disagio giovanile, a Cagliari come in altre città, che producono quello che sta sta accadendo in queste settimane nei quartieri storici». Ecco perché, continua, «occorre un approccio integrato, dove la prevenzione deve avere la parte maggiore. Perché se i giovani hanno un vuoto, come lo colmano? Con l’alcol. E allora bisogna affrontare il problema subito, beninteso che non c’è un allarme sicurezza, ma allo stesso tempo bisogna allungare lo sguardo allo sviluppo di una città che crea spazi e alternative proprio per i giovani. Le risposte securitarie, da sole, non funzionano perché allontanano dal dialogo».

I residenti

Il terrore degli abitanti dei quartieri colpiti, Stampace, Marina (con via Cima e via Spano) e anche Villanova è che la deregulation continui. «Risse, urla, aggressioni ormai non si registrano più solo nel fine settimana ma tutti i giorni», tuona Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace che riunisce 400 famiglie. «Siamo preoccupati», aggiunge, «le istituzioni dicono che un allarme sulla sicurezza non c’è, noi purtroppo viviamo il contrario. Per questo motivo», conclude, «bisogna mettere in funzione le telecamere, collegate a un centro di controllo attivo h24 che possa inviare immediatamente le forze dell'ordine in caso di necessità, e imporre la chiusura ai locali che vendono alcol ai minorenni».

RIPRODUZIONE RISERVATA