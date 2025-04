Il Comune punta al rilancio delle terre civiche 

Il Comune intraprenderà alcune azioni tese a riaffermare l’appartenenza al demanio collettivo delle terre civiche: prevenzione degli abusi e sanatoria di eventuali violazioni nell’interesse della collettività sono i principali interventi previsti.

Stato attuale

Le terre a uso civico, disciplinate dalla Legge regionale 12/1994, sono costituite da terreni a destinazione agro-silvo-pastorale, inalienabili (non vendibili) e inusucapibili (non soggetti a prescrizione acquisitiva). Su di esse possono essere esercitati diritti di godimento essenziali (per esempio pascolo, erbatico, legnatico) da parte dell’intera collettività residente nel territorio di riferimento. «Nei complessivi 28 chilometri quadrati di superficie comunale - ha spiegato l’assessore alle Politiche ambientali Massimiliano Mameli - rientrano 803 ettari di superficie gravata da usi civici: 2mila metri quadri in territorio urbano ed extraurbano, 630 ettari nell’isola amministrativa di Monte Truxionis e 173 ettari ricadenti nel territorio di Villaspeciosa. Circa l’1 per cento di questi terreni risulta libero (nella totale disponibilità collettiva), mentre il restante 99 parzialmente o totalmente occupato. In quest’ultimo caso, la quasi totalità delle aree presenta segni di occupazione stabile da parte di privati, senza che questi possano dimostrare l’esistenza di una concessione in essere».

In Aula

Durante l’ultimo Consiglio comunale l’ingegner Andrea Casciu, l’architetto Gavino Sanna e l’avvocato Stefano Ballero hanno presentato il “Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche”, illustrando in cosa consistono gli usi civici e quali benefici possono apportare al territorio sul quale ricadono: «Lo scopo è quello di dare una nuova visione e un nuovo uso a questa tipologia di terreni - hanno spiegato i tre professionisti - ponendo le basi per processi di sviluppo e nuove opportunità per chi già li occupa».Il Piano, approvato e adottato in adunanza, è stato preceduto da un Regolamento datato 2022 e da uno studio che ha permesso di conoscere in maniera approfondita il territorio decimese: «Adottando questi strumenti - ha proseguito Mameli - il Comune si è messo in regola, una volta per tutte, con le normative vigenti in materia». Il Municipio potrà così riportare il 28 per cento del territorio comunale, occupato in difformità della legge da privati cittadini, a un uso e fruizione di interesse pubblico: fattorie didattiche, parchi naturali e riserve, aree per trekking, cicloturismo e birdwatching sono solo alcune delle possibilità di utilizzo future.

Gli obiettivi

Il progetto di valorizzazione e recupero è il principale strumento di programmazione per il corretto utilizzo di tutti i terreni soggetti a uso civico: «Il Piano - hanno precisato i tre professionisti - è finalizzato allo sviluppo economico e sociale della comunità di utenti interessata e deve rispondere a fini di pubblico interesse senza che ne venga compromessa l’esistenza». Tra le azioni previste c’è quella di recupero: «È finalizzata a regolarizzare i terreni occupati da soggetti privi di titolo o in virtù di titolo non valido». Successivamente si provvederà alla concessione ai richiedenti, i quali si dovranno occupare della valorizzazione nell’interesse della collettività: «Tra le possibilità rientrano gli usi tradizionali, come il pascolo e il seminativo, e non tradizionali, come il forestale». In quest’ultimo ricade anche la valorizzazione ambientale, paesaggistica e archeologica. (sa. sa.)

