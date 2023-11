Il Comune punta ai locali ex Ersat 

Sono ciò che rimane dell’importante storia agricola di Santa Margherita: una serie di immobili inutilizzati e da sistemare che il Comune vorrebbe riqualificare per far rinascere la borgata. I vecchi edifici dell’Ersat, passati poi nelle mani di Laore, potrebbero avere presto una nuova vita: dopo l’incontro avvenuto a Santa Margherita tra l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta, il direttore di Laore Marcello Onorato, e gli amministratori comunali, si sono gettate le basi per una riconversione dei caseggiati costruiti durante la riforma agraria della zona rurale di Pula.

Il Comune

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come la rinascita del borgo di Santa Margherita sia uno degli obiettivi della sua amministrazione: «Quegli edifici rappresentano l’identità della frazione agricola di Pula, la loro importanza storica è notevole perché conservano la memoria di questo posto. In questi anni sono stati portati avanti importanti progetti per riqualificare la scuola, la chiesa e le aule catechistiche: questi edifici abbandonati potrebbero dare la possibilità di creare un mercato per la vendita dei prodotti locali, portare servizi ai residenti del borgo ma anche supportare il turismo». Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora alla Valorizzazione di Santa Margherita, vede nella sistemazione degli edifici ex Ersat un’occasione di rilancio della borgata: «In una di queste strutture potrebbe trovare posto anche la sede di Laore di Pula, oggi costretta a pagare un affitto in paese per offrire i propri servizi agli agricoltori della zona. Il nostro obiettivo è quello di dare nuova linfa al borgo, che sfruttando la vicinanza dal mare potrebbe anche essere in luogo ideale in cui ospitare servizi a supporto delle attività turistiche della zona. Ristrutturazione degli impianti sportivi, un progetto per rimettere a nuovo la scuola materna: crediamo nella rinascita della borgata, e vogliamo che continui ad essere vissuta».

Le perplessità

Nino Siclari, presidente della cooperativa agricola Santa Margherita e storico residente della borgata, frena gli entusiasmi: «Sino a quando non si avrà una visione di insieme questo borgo non potrà mai rinascere, inutile farsi cedere da Laore i vecchi edifici dell’Ersat se poi non si ha ancora idea di come riconvertirli. Qui, ormai, stanno sparendo le serre e le vigne, è necessario ripartire dai poderi e dare la possibilità alle aziende agricole di avere dei posti letto da mettere a disposizione dei turisti: il borgo – conclude Siclari – può essere uno splendido esempio di albergo diffuso, ma bisogna far partire al più presto il tanto atteso piano di valorizzazione». (i. m.)

