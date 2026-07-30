Il Comune punta a riscuotere 6,7 milioni di tributi 

Il Consiglio comunale di Villasimius ha approvato all’unanimità l’adesione alla “rottamazione-quinquies” che consente ai cittadini di regolarizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023 con condizioni più favorevoli.

Come ha spiegato in Aula il sindaco Gianluca Dessì, risultano da riscuotere oltre sei milioni e 750mila euro di tributi comunali (in particolare Ici, Imu, Tari) più altri 676mila euro riferiti alle multe per infrazioni al codice della strada. Chi aderirà potrà pagare l’importo dovuto senza somme aggiuntive, come interessi e sanzioni.

«Riteniamo sia un vantaggio sia per l’ente che per il contribuente anche perché sono crediti difficili da riscuotere», ha detto il primo cittadino Dessì, «chi aderisce dovrà rinunciare ad eventuali ricorsi». Soddisfatti anche i consiglieri di minoranza presenti, che avevano proposto a loro volta l’approvazione: «Auspichiamo davvero che porti vantaggi per entrambe le parti», ha detto il capogruppo Livio Carboni.

Sempre dai banchi dell’opposizione Luisella Cadoni si augura che «la maggioranza accolga anche in futuro altre nostre proposte».

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