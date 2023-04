Il Comune pulisce, gli incivili sporcano A Calamosca arrivano anche i bagni chimici 

Inizia l’operazione estate nelle spiagge del litorale. Il Comune ha avviato le prime operazioni legate alla pulizia e igiene degli arenili ma a poco servono gli sforzi se, come è accaduto ieri nella spiaggia di Calamosca, gli incivili abbandonano i loro rifiuti.

Nella baia, il Comune, ha comunque installato i bagni chimici a servizio dei numerosi frequentatori della zona. Saranno in funzione fino al prossimo autunno e sono stati attrezzati in modo da garantire l’accesso anche ai portatori di handicap. Sono, inoltre, state avviate le operazioni di pulizia delle spiagge che sono curate da uno dei gestori dei servizi di igiene urbana, la società De Vizia Transfer. La pulizia di Calamosca e del Poetto precederà l’installazione degli altri servizi di spiaggia e il posizionamento delle isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al Poetto, inoltre, sono in corso i lavori di messa a dimora di 134 esemplari di palme Washingtonia tra piazza degli Arcipelaghi e lo stabilimento Ottagono. Un risarcimento dai danni procurati negli scorsi anni dal Punteruolo rosso. Specie più resistente al coleottero asiatico, le nuove palme restituiranno continuità al doppio filare che caratterizza il lungomare.

