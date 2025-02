Il Comune pulisce, dopo poche ore ricompaiono i rifiuti 

Benvenuti in via Castelli, tra discariche, rottami e alberi caduti. Si entra (e si esce) da via Is Maglias e ci si imbatte subito in un cumulo di rifiuti, dietro la cabina elettrica. Mobili e scarti edilizi all'ombra di una pineta in agonia con alcuni alberi già a terra e altri pericolanti. Una curva a destra svela la carcassa di un furgone. «Sta lì da prima delle Feste», riferisce un giovane. Tutt'attorno altri rifiuti. «C'è di tutto», si lamenta un'anziana, «vivo qui da 40 anni, siamo sommersi».

Addentrandosi tra piazzette in abbandono e palazzoni grigi lo scenario si fa sempre più desolante, con epicentro del degrado lungo la scarpata. Taniche di vernice, ceramiche da bagno e innumerevoli buste di spazzatura. Due operatori della De Vizia fanno la spola tra la ringhiera e la strada.

«Una situazione deprimente, una zona purtroppo oggetto da sempre di discarica», commenta il capogruppo di Forza Italia in Comune, Edoardo Tocco, «più volte, negli anni, abbiamo fatto ripulire, ma dopo un'ora torna tutto come prima. Ne parlerò in Commissione e con il Servizio competente. Servono le telecamere».

«In via Castelli come in altre zone», afferma l'assessora Luisa Giua Marassi (Igiene del suolo), «oltre al ritiro ordinario, difficoltoso per i conferimenti irregolari, abbiamo avviato un'operazione di raccolta straordinaria concordata con le Politiche sociali. Avvieremo a breve una campagna di comunicazione integrata con azioni specifiche di sensibilizzazione ed educazione al corretto conferimento e di contrasto agli abbandoni, nonché iniziative di raccolta con i volontari perché crediamo che la popolazione debba essere al nostro fianco sul tema della differenziazione, del decoro e della pulizia».

