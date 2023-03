Il Comune pubblica il bando per il bonus idrico: sostegni a chi ha un’Isee inferiore a 20 mila euro 

È stato appena pubblicato dal Comune il bando per l'erogazione del bonus idrico integrativo 2023. Questo consente il pagamento della tariffa del servizio integrato a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, definiti anche utenze deboli. A Isili sono stati assegnati circa tremilatrecento euro. L’erogazione del bonus integrativo verrà però gestita direttamente dal gestore Abbanoa spa che genera un rimborso tariffario in favore delle “utenze deboli” che a chiusura del bando risulteranno beneficiarie dell’intervento.

Per poter accedere al bonus sono richiesti diversi requisiti. Coloro che inoltreranno la domanda dovranno rientrare tra le “utenze deboli”. Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore Isee non superiore alla soglia di 20.000 euro. L’importo che spetta a ciascun beneficiario è pari a 25 euro per ogni componente del nucleo familiare quando l’indicatore è al di sotto della soglia di 9.000 euro. Mentre fino a 20 mila euro di Isee l’importo è di 20 euro per ogni componente del nucleo familiare.

