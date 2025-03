Il Comune proverà a acquisire lo storico cineteatro “Mutua” 

C’è l’intenzione di acquisire il cineteatro Mutua di Carloforte al patrimonio comunale. Per questo il Comune presenterà un’offerta all’asta, in corso ormai da più di un anno, per la vendita dello storico edificio.

«Non possiamo permettere che un bene identitario così significativo per la nostra comunità passi in mano ad un privato – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – presenteremo un’offerta. Oltre al valore storico e al teatro, la struttura presenta degli spazi interessanti per utilizzi pubblici».

Da quando si è diffusa la notizia del cineteatro finito all’asta, a Carloforte non sono mancati i sostenitori dell’intervento pubblico, attraverso un’offerta del Comune per salvaguardare il Cineteatro e la sua storia. Il sindaco Rombi ha annunciato l’intenzione di acquisire la Mutua durante l’incontro pubblico di sabato all’ExMe, convocato per fare il bilancio dei primi tre anni di mandato. In quella occasione il primo cittadino ha svelato altri due programmi della sua amministrazione per il prossimo futuro. «Progetteremo una rigenerazione per lo spazio del Pino Solitario, abbiamo in mente un’area per spettacoli e attività sportiva libera – ha detto il sindaco – inoltre vorremmo realizzare la pista ciclabile fino alle spiagge, un progetto quest’ultimo per cui dobbiamo reperire le risorse».

