Il Comune protagonista dei concorsi letterari 

L’amministrazione comunale di Senorbì ha rinnovato l’accordo con l’associazione Carta Bianca di Cagliari per promuovere e organizzare insieme una serie di iniziative culturali con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la scrittura e l’educazione alla lettura da parte dei più giovani. È aperto il bando (www.associazionecartabianca.it) per la partecipazione all’undicesima edizione del concorso regionale di poesia promosso da Carta Bianca con il patrocinio dei Comuni di Senorbì, Gairo, Sini e la collaborazione di Ente concerti Città di Iglesias e Kalb edizioni riservato agli autori, italiani e stranieri, residenti in Sardegna.

C’è tempo invece sino al 30 maggio per partecipare al concorso letterario per racconti brevi e aforismi promosso dall’associazione Carta Bianca con il patrocinio dei Comuni di Senorbì, Gesico e Ruinas. La Giunta cittadina del centro della Trexenta si è ritagliata un ruolo da protagonista nella promozione di due importanti concorsi letterari che, da ormai più di dieci anni, coinvolgono centinaia di autori giovani (in particolare studenti) e meno giovani che fanno a gare per conquistare i primi premi e soprattutto il diritto a vedersi pubblicate le loro opere. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA