Il Comune propone per luglio lo “Spiaggia day”: 13 giornate al Poetto per i ragazzi da 5 a 13 anni 

Confermati anche per quest’estate i servizi di animazione per i bambini di Soleminis. L’iniziativa è del Comune in collaborazione con il Centro di aggregazione sociale. Il programma “Spiaggia Day”, coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni e si svolgerà dal 3 al 31 luglio in uno stabilimento balneare del Poetto. Saranno tre le uscite settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30) con 13 accessi complessivi alla spiaggia. Prevista una quota di iscrizione di 15 euro e un contributo per il costo del servizio calcolato in base al reddito Isee. Le richieste di iscrizione al programma “Spiaggia day” devono essere presentate entro il 5 giugno ai Servizi Sociali del Comune, a mano o via mail all'indirizzo sociale@comune.soleminis.su.it. (c. z.)

