Il Comune pronto a investire sull’energia pulita 

Sant’Antioco investe nel fotovoltaico: 2,4 milioni dal Just Transition Fund per la transizione energetica.

Le risorse saranno destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti ed edifici pubblici, con l’obiettivo di ridurre i consumi e aumentare la produzione da fonti rinnovabili.

A fine 2024, la Giunta comunale aveva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, necessario per partecipare all’avviso pubblico. Il progetto prevede interventi diffusi su scuole, sedi istituzionali e strutture comunali, tra cui gli edifici di via Bologna, via Manno, via Lazio, l’ex ludoteca e il capannone di via Rinascita. «È un progetto ambizioso e in linea con le sfide ambientali attuali – dichiara il sindaco Ignazio Locci – che porterà benefici economici, ambientali e sociali alla nostra comunità. Puntiamo a trasformare Sant’Antioco in un esempio di sostenibilità energetica». Ad oggi, si registrano già 3 edifici pubblici sui quali sono stati installati i pannelli fotovoltaici. «Li Installeremo ovunque non siano già presenti – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Garau – preparando il terreno per la futura comunità energetica cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA