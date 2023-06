Il Comune promosso nella rete degli amici della famiglia 

Riconoscimento di livello europeo per Atzara che entra a far parte della rete dei Comuni amici della famiglia “Network of Family-Friendly Municipalities”. La certificazione è il frutto delle politiche attuate dall’amministrazione per migliorare il benessere sociale e la qualità della vita e si somma a quella di “Comune amico della famiglia” degli anni scorsi in campo nazionale. «Siamo felici di entrare nel Network of Family-Friendly - dice l’assessora Simona Ruda - certifica il buon lavoro svolto dai Servizi sociali e la buona prassi di politica amministrativa». «Le certificazioni - dice il sindaco Alessandro Corona - dimostrano che anche nei piccoli centri si può e si deve vivere bene». (l. c.)

