La seduta.
15 novembre 2025 alle 00:34

Il Comune prepara la rivoluzione del traffico 

Dopo la fase delle osservazioni, martedì sera il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e il Biciplan approdano in Consiglio per la discussione finale e il via libera definitivo.

I punti cardine dello strumento programmatorio erano stati annunciati alcuni mesi fa con il sì in Giunta: oltre venti chilometri di nuove piste ciclabili, dal centro sino alla litoranea, ma anche aree pedonali e zone 30, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti concentrati nell’abitato. Previsti pure parcheggi di scambio in punti strategici della città, oltre alle ipotesi su viale Colombo a senso unico e una circonvallazione urbana per alleggerire il traffico in centro.

Centinaia di pagine e mappe sono state messe nero su bianco da una società esterna incaricata dal Comune, con una serie di osservazioni esaminate dal settore Mobilità e che saranno discusse la prossima settimana nell’Aula di via Porcu. Per sostenere i nuovi percorsi ciclabili è stata studiata una batteria di stazioni di bike sharing, sia in centro che al Poetto, ma anche a ridosso dei futuri parcheggi di scambio distribuiti in quattordici diverse zone della città.

Si punta infine su nuove aree pedonali, oltre a quella già esistente di piazza Santa Maria (sebbene non sempre rispettata). Nel Piano vengono citate piazza IV Novembre e via Brigata Sassari, dove sono previsti spazi più ampi per chi gira a piedi o in bici. Senza auto pure via Sant’Antonio, nei punti a ridosso della scuola e della chiesa, è la previsione. L’istituzione della zona 30 è fra le priorità del Pums. ( f. l. )

