Il Comune prepara la città per le feste di Natale: luminarie, spettacoli e il Capodanno diffuso 

Luminarie in tutte le principali strade, non solo in centro. I tradizionali mercatini di piazza Yenne, del Corso e, quest’anno, anche in piazza del Carmine. Quindi attività, spettacoli, animazione per le vie della città. La ciliegina saranno i festeggiamenti di Capodanno che anche quest’anno avrà il “timbro” del Capodanno diffuso in più piazza. L’amministrazione prepara la città in vista delle festività di Natale e lo fa con una delibera che ,mette nero su bianco gli impegni del Comune per l’organizzazione delle feste. Costo: 550mila euro, risorse alle quali si aggiungeranno i finaziamenti per il Capodanno che arriveranno dalla Regione.

