«Il Comune prenda posizione sulle rinnovabili» 

«Va bene il progetto SulkHy, ma perché il Comune sta zitto sulla speculazione energetica riguardante le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici?». Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza Antonio Caggiari sintetizza quello che ieri, a Carbonia, è stato il pensiero predominante in aula: l’assemblea è stata chiamata a approvare una variazione urbanistica per permettere alla Sotacarbo l’installazione presso l’area Pip di via Nazionale di un impianto fotovoltaico legato alla produzione di idrogeno verde.

Il dibattito

Caggiari è andato oltre: «Non riusciamo a dire due parole chiare sull’argomento. Dobbiamo presentare in aula un ordine del giorno in cui diciamo chiaramente e una volta per tutte se siamo favorevoli o contrari all’invasione del nostro territorio». Caggiari non è stato l’unico ad esprimersi in questa direzione. Lo stesso assessore all’urbanistica Giuseppe Casti che ha presentato il progetto, spiegandone l’utilità e i benefici, si è espresso in maniera chiara: «La gestione del territorio va discussa insieme dai vari enti in particolare Regione e comuni interessati». Le scelte si fanno insieme. Non siamo contrari alle fonti rinnovabili siamo però contrari all’uso indiscriminato del territorio e a scelte prese senza essere tenuti in considerazione». L’assessore ha rimarcato come: «Insieme alla Sotacarbo abbiamo dimostrato come si può lavorare con unità d’intenti, senza arrecare alcun danno al territorio ma anzi offrendo nuove possibilità di sviluppo». Dall’opposizione Matteo Sestu di “Sinistra futura” ha ribadito: «Siamo favorevoli alle fonti rinnovabili ma è indispensabile sapere il dove e il come devono essere insediate. Sicuramente non deturpando il territorio e senza fare gli interessi di multinazionali che hanno come unico obiettivo fare profitto». Al termine del dibattito la variante è passata quasi all’unanimità con le sole astensioni di Daniela Garau e di Diego Fronterrè.

L’area

Sulle modalità di gestione delle aree Pip interessate il vicesindaco Michele Stivaletta che aveva dichiarato la presenza di «problemi di tipo amministrativo per cui sono in corso i dovuti approfondimenti degli uffici». Ora tiene a precisare che in realtà “«llo stato attuale l'ufficio attività produttive (terzo settore) non ha formalmente nessun procedimento in essere inerente la materia del progetto Sulkhy».

