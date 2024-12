Il Comune porta a casa il premio Fregula d’oro  

Il Comune di Selargius incassa il premio Fregula d’oro, insieme al filmaker internazionale Davide Mocci e al docente universitario Giuseppe Melis Giordano, ordinario di Economia aziendale e marketing turistico. Ieri mattina le premiazioni nella sala polivalente di piazza Si ‘e Boi.

A Selargius il premio va «per la valorizzazione dei prodotti della terra, per la sapiente e tenace determinazione nel trasmettere ai giovani i valori identitari, tra tutti oltre alla coltura del cappero, la manualità e l'artigianalità della fregula, prodotto di eccellenza che accomuna di casa in casa tutta la comunità». Così la sintesi della motivazione letta dal promotore del Premio Giorgio Ariu durante l'evento per i 40 anni di Sardegnatavola.it. Presenti alla premiazione il sindaco Gigi Concu, insieme all’assessora alla Cultura e al Turismo Sara Pilia, e al presidente del Consiglio comunale Tonino Melis: «Con questo riconoscimento ci sentiamo ancora più motivati nel trasmettere ai più giovani i valori identitari del nostro territorio, perché diventino i comunicatori orgogliosi della nostra identità e della nostra storia».

