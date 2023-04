Il Comune pignora il Cipnes 

Il Comune di Arzachena sostiene di avere pagato due volte il trasporto dei rifiuti (indifferenziata) dalla “stazione intermedia di Surrau” al centro di smaltimento di Spiritu Santu. Doppio esborso per lo stesso servizio, secondo il Comune, con pagamento effettuato (dal 2008 al 2015) sia alla Cosir, con la quale c’era in contratto di appalto, sia al Cipnes. La somma sborsata è di un milione e mezzo di euro, che, con gli interessi, lievita a due milioni e cento. In pratica, questa è la tesi dei dirigenti comunali, il Consorzio ha svolto un servizio che era stato già pagato alla Cosir. O meglio, che era ricompreso nei costi dell’appalto della differenziata.

Il Comune di Arzachena si prende i soldi del Cipnes. Due milioni e 100mila euro pignorati dai conti correnti del Consorzio Industriale di Olbia. Un bel gruzzolo di quattrini che il giudice civile del Tribunale di Tempio ha stabilito essere sino all’ultimo centesimo destinati alla casse di Palazzo Ruzittu. Il pignoramento è l’ultimo atto di un contenzioso tra l'amministrazione arzachenese e il Consorzio industriale di Olbia, uno dei tanti rivoli della tormentata vicenda del servizio di raccolta differenziata (prima e dopo l'affidamento dell’appalto alla Cosir srl).

Doppio esborso

Il Comune di Arzachena sostiene di avere pagato due volte il trasporto dei rifiuti (indifferenziata) dalla “stazione intermedia di Surrau” al centro di smaltimento di Spiritu Santu. Doppio esborso per lo stesso servizio, secondo il Comune, con pagamento effettuato (dal 2008 al 2015) sia alla Cosir, con la quale c’era in contratto di appalto, sia al Cipnes. La somma sborsata è di un milione e mezzo di euro, che, con gli interessi, lievita a due milioni e cento. In pratica, questa è la tesi dei dirigenti comunali, il Consorzio ha svolto un servizio che era stato già pagato alla Cosir. O meglio, che era ricompreso nei costi dell’appalto della differenziata.

I camion del Consorzio Industriale di Olbia, dunque, per sette anni hanno fatto avanti e indietro da centro di raccolta di Surrau, portando l’indifferenziata a Murta Maria. Il Cipnes, si legge negli atti della causa, avrebbe svolto l'attività sulla base di una consuetudine consolidata, ma senza alcun contratto. Anche la Regione ha escluso che il Consorzio industriale avesse il compito di trasportare l’indifferenziata da Arzachena a Spiritu Santu, e siccome questo è avvenuto e i soldi sono stati incassati dal Cipnes, è scattato il pignoramento. Anche la Corte dei Conti sta monitorando la situazione e ha acceso la luce sul presunto doppio esborso di soldi pubblici. Una situazione tutta da verificare, ovviamente, ma le prime conseguenze pratiche sono già evidenti. Il Comune guidato dal sindaco Roberto Ragnedda ha prima diffidato il Cipnes, chiedendo il versamento dei soldi. Il Consorzio guidato dal direttore generale Aldo Carta ha rispedito al mittente la richiesta di soldi. L’ente consortile, infatti, ritiene di avere operato correttamente e soprattutto di avere effettivamente svolto il servizio di trasporto dei rifiuti, tutto dimostrato attraverso fatture. Ma, nonostante le ragioni del Cipnes, il Comune ha pagato il trasporto al Consorzio senza uno straccio di vincolo contrattuale.

Un brutto momento

Non è buon momento per il pignoramento dei conti in casa Cipnes. Il Consorzio sta affrontando la fase impegnativa, dal punto di vista finanziario, di progetti ambiziosi. Sono in scadenza importanti clausole, come quella del versamento dei dieci milioni per la riacquisizione del Geovillage e poi ci sono tutti i passaggi delle iniziativi di promozione del polo universitario. Servono tanti soldi e subito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata