«Il Comune perde 893mila euro» 

«Abbiamo cancellato 893 mila euro di fondi non più esigibili, 900 mila erano già eliminati nel 2020, la somma più consistente interessa la Tari non riscossa dal 2015 al 2019, altri riguardano l’Imu della Costa Verde, Funtanazza in particolare, con la proprietaria Riva di Scivu c’è un contenzioso». Le parole dell’assessora al bilancio Alessandra Peddis, hanno dato il via a una super polemica in un consiglio comunale durato quasi sei ore per l’approvazione del consuntivo 2023, licenziato col voto contrario della minoranza. «Un colpo di spugna - ha detto il consigliere Gianni Lussu - che di fatto si traduce in tagli di servizi e opere pubbliche».

Conti anomali

Botta e risposta tra i consiglieri di minoranza compatti da una parte contro «un rendiconto anomalo fra crediti non riscossi e fondi pubblici non spesi» e dall’altra la maggioranza che ha difeso «i conti in equilibro fra spese ed entrate». Ad accendere il dibattito è stata Peddis illustrando il documento finanziario. «Ricordo – spiega Peddis - che nel 2020 è stata cancellata la stessa somma e per gli stessi motivi. Si tratta di soldi che ci portiamo dietro da oltre cinque anni. Sono scaduti i tempi per recuperali. E così il bilancio diventa più snello, soprattutto più veritiero. Questo non significa che blocchiamo la lotta all’evasione». Rassicurazione che non ha convinto gli avversari politici di centrosinistra sui banchi opposti. «Apprendiamo che nel giro di tre anni – ha incalzato Lussu – scompare un milione e 800 mila euro. Fatto grave senza precedenti. Prima di simili sottrazioni la Giunta avrebbe dovuto adottare tutte le misure organizzative per garantire il recupero, per la maggior parte tributi evasi. Invece che fa? Semplicemente rinuncia. Significa che mancheranno fondi per incrementare il personale, per la scuola, per l’adeguamento del sistema informatico, per gli eventi estivi, per il salvamento al mare, il primo servizio già ridotto».

Il Comune

«L’avanzo di amministrazione – ha proseguito Peddis – consolida il buon andamento dei conti dell’ente. Un segno più non di poco conto, abbiamo fondi pronti da spendere per le fasce sociali deboli, come sostegno alle famiglie, assistenza anziani, per il Reis e altro ancora». Analisi bocciata dal consigliere Agostino Pilia: «Oltre 7 milioni di soldi non spesi raccontano l’incapacità degli amministratori di una visione. Nel 2021 erano 4 milioni e 427 mila, nel 2022 saliti a quasi 6 milioni. Avremmo dovuto incassare 7 milioni e 877 mila euro di tributi , all’appello ne mancano 5 milioni e 540 mila. Il colpo di grazia con la cancellazione di circa 2 milioni».

