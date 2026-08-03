Il Comune partecipa all’asta per il teatro 

Alla prossima asta del cineteatro Mutua, un pezzo di storia e identità carlofortina, il Comune presenterà una sua offerta. Quella che sembrava un’idea, già supportata da un finanziamento regionale di 300 mila euro, è ora una certezza: il Consiglio comunale ha approvato la proposta, il Comune proverà ad acquisire il teatro all’asta del 23 settembre. Una struttura storica, costruita tra il 1908 e il 1909, integrata nel centro, in via XX Settembre, particolarmente cara alla comunità: ha ospitato eventi, rappresentazioni teatrali, appuntamenti entrati nell’identità dei carlofortini.

Quando, dopo alterne vicende, è finito all’asta, non sono mancati gli appelli all’acquisizione al patrimonio comunale, per salvare il teatro e rilanciarlo come luogo di cultura a Carloforte. È proprio questa la strada scelta dall’amministrazione guidata da Stefano Rombi: il Comune ha già ottenuto un finanziamento per il recupero e l’acquisizione del Mutua, riconoscendo così l’interesse pubblico dell’operazione. Adesso è arrivato il momento di passare ai fatti: a settembre il Comune presenterà la propria offerta per acquisire il teatro. «Questa delibera ha un’importanza strategica – ha detto Rombi – la volontà del Comune segnala la centralità che questo edificio ha per Carloforte, un bene collettivo che speriamo diventi presto un bene pubblico». Dunque via all’offerta: «Il cineteatro – ha detto Gianluigi Penco, assessore al Patrimonio - rappresenta molto più di quattro mura, è uno dei simboli del nostro paese che ha accompagnato la crescita culturale e sociale della comunità».

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