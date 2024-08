«Il Comune pagherà la mensa delle bimbe di Solanas» 

Due cuginette di tre anni residenti a Solanas (frazione di Sinnai) dovrebbero frequentare da settembre la scuola dell’infanzia di Villasimius, la più vicina alla borgata turistica. Il viaggio di andata e ritorno è assicurato anche per altri bambini a carico totale del Comune di Sinnai. Il problema è sorto per la mensa: alle scolarette non spetterebbe lo sgravio del costo del pasto; dovrebbero pagare circa cinque euro anziché uno, o poco più perché la scuola è a Villasimius. Così sono nate le preoccupazioni della famiglia delle bimbe.

Un tema rimbalzato anche in Consiglio comunale con una interrogazione della consigliera di Forza Italia Roberta Simoni che ha portato all’impegno della sindaca Barbara Pusceddu e dell’assessora Michela Matta di occuparsi del problema. I familiari delle bambine sono preoccupati. Il loro reddito Isee dovrebbe giustificare la riduzione della quota mensa. Il problema è sorto perchè le stesse bambine non frequentano a Solanas (l’asilo è chiuso) e neppure a Sinnai ma a Villasimius.

I consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni e di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi, chiedono certezza sulla soluzione del problema. La sindaca Pusceddu assicura che «il caso è allo studio degli uffici di competenza». L’assessore Demontis va anche oltre: «La differenza sul costo del pasto (da ridurre da cinque a un euro) sarà a carico del Comune. Verseremo la differenza direttamente alla ditta che gestisce la mensa. Il problema: è una questione di giustizia: la famiglia delle due bambine ha ragione». (r. s.)

