«Il Comune paga se le case sono in regola» 

Case sì ma a rigor di legge. Il Comune interviene sul caso delle persone rom, sfollate dal campo di San Lorenzo lo scorso ottobre, e in cerca di un’abitazione grazie anche al contributo offerto proprio dall’amministrazione per i canoni di locazione. Supporto monetario fornito attraverso un bando aperto per fronteggiare lo stato di necessità di decine di famiglie il cui solo tetto era spesso quello di un camper. «Un’emergenza, – riferisce l’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza, – che abbiamo in gran parte risolto». Con l’eccezione di due situazioni che hanno fatto rumore nei giorni scorsi perché i proprietari degli immobili, in cui erano ospiti da mesi alcuni esponenti della comunità musulmana, hanno protestato per il mancato pagamento degli affitti da parte di Palazzo Ducale annunciando di volerli mandar via.

«Intanto i proprietari non stipulano contratti con noi ma con gli inquilini. Noi liquidiamo le somme- continua Meazza- se quelli stipulati sono conformi al bando». Congruità qui però assente perché «una casa aveva metri quadri di molto inferiori alla norma e l’altra invece destinazione commerciale». È la legge regionale a chiarire i parametri stabilendo, ad esempio, che per un nucleo familiare da due persone la metratura deve essere di almeno 45 mq e di 95 per sei. Resta però l’incognita sul destino degli sfrattati. «Possono usufruire- conclude l’assessore- del contributo emergenziale per la locazione o del contrasto alla povertà. Ma devono allinearsi ai criteri di agibilità abitativa delineati dal Comune. Dobbiamo tutelare loro ma anche noi». (e.fl.)

