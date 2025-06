Il Comune paga il debito col Cisa 

Il Comune di Serramanna salda un debito da 474 mila euro nei confronti del Consorzio Cisa di Serramanna. Il voto - due giorni fa - del Consiglio comunale che ha dato il via libera alla variazione al bilancio di previsione rappresenta il passo, forse decisivo, per la chiusura («speriamo che non si riapra nessuna stagione di debiti», auspica l’assessora comunale al Bilancio, Elena Fadda) tra l’Ente e il Consorzio Cisa del quale, con circa il 15 per cento di quote, il Comune di Serramanna è tra i maggiori azionisti. In passato il Municipio aveva saldato un’altra passività da 2 milioni e 700 mila euro (chiusa con un accordo di transazione da 2 milioni e 100 mila euro).

La scelta

«La variazione al bilancio riguarda, in particolare, la somma necessaria a saldare il debito col Cisa», ha detto in Aula l’assessora al Bilancio Elena Fadda, che ha fugato i dubbi sull’ipotesi che si sia trattato di un debito fuori bilancio, come lasciava intendere il parere della responsabile del servizio Finanziario. «Si tratta di un refuso: è tutto regolare, semplicemente è stato indicato frettolosamente come debito fuori bilancio», ha puntualizzato la segretaria comunale Serena Copersino. Il credito di 474 mila euro vantato dal Consorzio Cisa nei confronti del Comune di Serramanna era emerso a marzo scorso, durante la seduta di Consiglio comunale chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio consolidato dell’Ente. Il conto, in particolare, aveva evidenziato maggiori crediti del Consorzio Cisa per 474.068 euro, a fronte di debiti per 9.429 euro. Sul piatto della bilancia i crediti vantati dal Cisa nel confronti del Comune di Serramanna (280 mila euro per servizi di fognatura e depurazione, 78 mila per prestazione del servizio di auto spurgo a cui si aggiungono 83 mila euro per affitti di immobili del Cisa utilizzati dal Comune per, tra l’altro, sede del Cpia) e i crediti vantati dal Comune per, tra le altre voci, tassa rifiuti e consumi idrici. A distanza di alcuni mesi, il voto in Aula alla variazione al bilancio chiude la questione.

La prospettiva

«Il debito riguarda in primis la quota per i servizi di depurazione per i quali il Comune paga e ha sempre pagato con acconti. Mancavano i saldi degli anni 2020 e 2021, non dell’attuale consiliatura, e degli anni 2022 e 2023», puntualizza l’assessora Fadda, che esclude che l’esborso possa mettere in crisi l’Ente. «Le somme erano state a suo tempo accantonate», rassicura Fadda, che sottolinea: «I rapporti di questa Amministrazione comunale col Cisa sono sempre stati cordiali. A questo aggiungo che, come soci, è nostro interesse che il Consorzio sia attivo e anzi implementi i servizi offerti, da parte mia c’è piena disponibilità a lavorare a nuovi progetti».

