Il Comune paga il campo estivo agli studenti meritevoli 

Ritorna il campo estivo, iniziativa promossa dal Comune di Arbus, per 25 ragazzi residenti che frequentano la scuola dell’obbligo. Gli interessati dovranno presentare domanda per partecipare a questa esperienza che si svolgerà fra luglio e agosto nella struttura Horse Country di Arborea. Al contributo dell’amministrazione di 13.500 euro, è prevista la compartecipazione delle famiglie alle spese in base all’Isee: gratis fino a 10mila euro, una percentuale che va dal 20 al 50 per cento per 4 fasce successive, tariffa intera per Isee oltre i 30mila euro. Per gli alunni meritevoli il progetto diventa un premio che consiste nell’abbattimento della contribuzione del 10 per cento, a prescindere dall’indicatore della situazione economica familiare, conta che i ragazzi siano stati promossi con la media dell’otto nell’anno scolastico 2022/23, se il voto è stato 9 andranno in vacanza gratis. Nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti disponibili, l’ammissione terrà conto dell’Isee più basso ed eventualmente dell’ordine di arrivo delle richieste. “Il ruolo dei campi estivi – dice il sindaco, Paolo Salis – è quello di creare un ambiente in cui è possibile esplorare, imparare e creare ricordi duraturi». ( s. r. )

