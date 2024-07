Il Comune organizza i litorali con il Pul 

Il Pul (Piano di utilizzo del litorale) per mettere ordine allo sviluppo turistico della costa. Interessate Torre delle Stelle e le spiagge di Geremeas e Baccu Mandara fra le più belle e frequentate della costa sud orientale. Con la necessità di garantire lo sviluppo organizzato del litorale. Il Piano è in dirittura d’arrivo: presto dovrebbe approdare in Consiglio per l’approvazione definitiva dopo una lunga attesa.

«Questo piano - si legge in un comunicato della sindaca Francesca Fadda - metterà ordine a tutte le attività che si svolgeranno lungo tutto il nostro litorale a partire dai chioschi, noleggi sdrai e ombrelloni. Uno strumento necessario, con regole precise, a beneficio dei bagnanti, delle aree di ristoro e della spiaggia libera».

Il progetto dovrà essere pronto entro dicembre come programmato dalla Regione, con la messa a bando pubblico delle aree destinate ai chioschi.

E, dopo tanti anni, si stanno accelerando i tempi per avviare le procedure di esproprio a Baccu Mandara delle aree destinate a parcheggi pubblici e ad aree pedonali per facilitare l’accesso alla spiaggia. Un altro progetto assolutamente necessario per creare parcheggi. (ant. ser.)

