Il Comune ora ha una sede nel litorale 

Da infopoint turistico a sede decentrata del Municipio - “Servizi non in centro” - con uffici comunali e uno spazio per i giovani dedicato all’orientamento e all’informazione della popolazione quartese del litorale under 35. Tutto concentrato nello stabile comunale di via Melibodes, al Margine Rosso, inaugurato ieri dopo il restyling dei mesi scorsi. «Un altro passo importante nel percorso di ricucitura del centro città con Flumini e il resto della zona costiera», ha commentato l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, «e a breve verrà riqualificata anche la strada».

Diciottomila residenti

Una priorità alla quale si stava lavorando da tempo: avvicinare i servizi comunali a quella fascia di popolazione che abita oltre il lungomare Poetto, circa diciottomila residenti. Nei locali appena ristrutturati viene ospitato l’ufficio relazioni con il pubblico, che sarà aperto con gli stessi orari della sede centrale: dalle 9 alle 13 tutti i giorni, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Spazio anche a una seconda sede dedicata ai giovani, e in particolare ai tanti ragazzi che abitano nel litorale quartese. Potranno rivolgersi agli uffici dedicati il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e anche il venerdì mattina con gli stessi orari. Si va dal supporto nell’elaborazione del curriculum sino alla ricerca di un impiego, e ci sarà un aggiornamento costante su corsi di formazione disponibili, stage, tirocini e lavori stagionali. Non solo: i giovani fra i 14 e i 35 anni potranno avere informazioni sui corsi universitari e professionali, sulle borse di studio previste, e sui programmi Erasmus.

Dialogo con l’assessora

Nello stabile di via Melibodes è stata ricavata anche una sala riunioni, dove sarà possibile incontrare - su appuntamento - l’assessora di Flumini. «Continuiamo a rispettare il programma che ci siamo imposti all’inizio del nostro mandato», ha sottolineato l’assessora Cogoni. «Era importante che i servizi al cittadino fossero in città così come nell’ambito diffuso del nostro territorio: oggi restituiamo ai quartesi un luogo bello ed accogliente, frutto di un’opera di recupero durata mesi e che ha visto impegnati congiuntamente gli assessorati al Territorio, ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, ai Servizi sociali». Urp e Informagiovani, «e negli spazi esterni dell’edificio affacciato su via Melibodes è attivo lo sportello automatico del Banco di Sardegna», ha ricordato l’esponente della Giunta Milia, «con il quale la nostra amministrazione ha sperimentato una proficua collaborazione che comprende anche il litorale».

Presente anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni - che anni fa, da assessora, aveva dato l’input per la costruzione dello stabile di via Melibides - insieme ad una delegazione del Movimento cittadini per Flumini, e alla Giunta quasi al completo. «Pochi giorni fa abbiamo inaugurato il centro polifunzionale nel centro città, adesso facciamo il bis con questo nuovo taglio del nastro che dimostra la nostra volontà di coinvolgere tutti i quartesi e non avere cittadini di serie B», ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA