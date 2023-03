«Il Comune non risponde alle istanze, disservizio inaccettabile» 

Professionisti e cittadini insorgono: da troppo tempo non riescono ad avere risposte alle numerose istanze da parte del Comune di Calasetta.

In particolar modo, i problemi si registrano all’ufficio tecnico per l’urbanistica. «Mi sono recato in municipio per ritirare alcune certificazioni che avevo richiesto - dice il geometra Antonio Pomata - e mi hanno risposto che non mi avrebbero dato nulla perché manca la firma del responsabile. Ho chiesto quanto tempo ci sarebbe voluto e mi hanno risposto che non c’è proprio un responsabile del servizio». In realtà, un decreto di nomina, la sindaca Claudia Mura recentemente lo ha fatto, in attesa dell’arrivo di un nuovo funzionario, ma evidentemente l’effetto è rimasto solo sulla carta. «È una situazione che abbiamo denunciato più volte anche dai banchi dell’opposizione - dice Antonio Vigo - ma il disservizio continua e la cosa grave è che neppure noi consiglieri riusciamo ad avere risposte, anche quando per poterle avere facciamo specifiche richieste di accesso agli atti». La risposta dell’amministrazione: «Recentemente abbiamo inserito due risorse di categoria C, un tecnico ed un amministrativo e un terzo di categoria D arriverà a breve - dice Simone Baghino - d'altronde quale Comune riesce ad essere sempre tempestivo?». (s. g.)

