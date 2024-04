«Il Comune non può nulla, mettere i ruderi in sicurezza è responsabilità dei proprietari» 

«Ogni proprietario, di norma, è tenuto alla cura e alla messa in sicurezza del suo immobile, soprattutto quando si parla di ruderi» , premette l’ingegnera Carla Corimbi: «Deve badare anche alla sicurezza degli spazi privati». La tragedia di Nuoro ha scosso tutti, posto innumerevoli interrogativi. Il crollo di quella casa diroccata alla periferia della città, e che ha portato alla morte di Patrik Zola e Ythan Romano il giorno di Pasquetta, fa riflettere. D’altronde, tra immobili abbandonati e vecchi stabili, la situazione allarma, non solo nel capoluogo barbaricino.

«In questi frangenti, i privati hanno degli obblighi», dice l’avvocata Gemma Demuro: «Devono recintare l’area con dei picchetti e magari affiggere il cartello di divieto d’accesso, che evidenzi il pericolo».

Il dramma

La tragedia nuorese ha evidenziato un problema diffuso, in ogni angolo della regione. Dai centri storici alle periferie, i ruderi abbondano.

Di chi sono le responsabilità, quando accadono simili tragedie? Quali sono gli obblighi che ricadono sui proprietari degli immobili incriminati? Poi, qual è il ruolo delle amministrazioni comunali? In queste ore le domande si susseguono, insieme ai dubbi e alle perplessità. Così, a parte i proprietari dell’immobile da decenni in abbandono e crollato alle porte di Nuoro – in 14 sono finiti nel registro degli indagati per omicidio colposo – in tanti puntano il dito pure contro il Comune guidato dal sindaco Andrea Soddu.

«In questo caso non potevamo fare proprio nulla», ribadisce con forza Fabrizio Beccu, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, nonché avvocato. «Non possiamo avere competenza su case private che - aggiunge Beccu - ricadono su terreni privati. Qualsiasi ente come il nostro può avere competenze solo quando un rudere o un immobile pericolante ha un affaccio su una via pubblica. In quei casi siamo tenuti a emanare delle ordinanze apposite e a intervenire, chiedendo ai proprietari della casa in questione la messa in sicurezza».

Distinguo

«Il Comune, che davanti all’inerzia del privato può e deve agire di sua iniziativa, chiedendo poi il rimborso delle spese, ha fatto qualcosa?», si domanda un cittadino nuorese, che preferisce restare anonimo ma che espone un dubbio condiviso. «A Santu Predu, negli ultimi anni, ci sono stati diversi crolli. In tutti questi casi il Comune ha sollecitato, ha agito?». Fabrizio Beccu sul quartiere deleddiano puntualizza: «A Santu Predu siamo intervenuti spesso, con ordinanze e transennando le strade dove c’erano situazioni di pericolo. Quindi, abbiamo sollecitato i privati, affinché mettessero in sicurezza ruderi che si affacciavano sulla pubblica via. Tuttavia, legge alla mano, sull’immobile dove sono morti i due ragazzi non dovevamo intervenire».

Rischi

Vecchi immobili, magari ereditati da molte persone e che talvolta sono pure all’oscuro del lascito. Situazioni tutt’altro che rare. E dai risvolti complessi. Per i 14 proprietari del terreno e del rudere dove è avvenuto il crollo la vicenda si fa ingarbugliata. «Il Codice dice che il proprietario deve avere cura dei suoi beni», afferma Gemma Demuro. «I rischi, in caso di tragedie, sono altissimi. Da un lato, ne puoi rispondere penalmente, come si è visto dall’apertura del fascicolo da parte della Procura; dall’altro, ne rispondi anche civilmente. La speranza è che questa tragedia faccia riflettere».

