«Il Comune non lasci morire la Casa del poeta a Pistis» 

«Sos agli amministratori del Comune di Arbus. Signori, venite a visitare la casa del poeta. L’albero sta morendo, cosa aspettate a intervenire?». Inizia così l’appello lanciato da uno o più volontari e affidato alla cassetta delle lettere lasciata per gli innamorati che passano a visitare il monumento naturale ricavato nell’albero di ginepro davanti al mare di Pistis.

Sognata e realizzata dall’ex minatore di Montevecchio Efisio Sanna ormai più di quarant’anni fa, la Casa del poeta è stata poi curata dal nipote Gianni che però dallo scorso anno ha fatto sapere di non potersi più occupare del sito, vinto da una battaglia impari con i vandali che qui di tanto in tanto vengono a devastare ogni cosa. Sebbene abbandonata, la Casa del poeta anche quest’anno ha attirato moltissimi visitatori e ha testimoniarlo è anche il numero di messaggi affidati ai fogli infilati nella cassetta che è stata svuotata solo qualche giorno fa.

Tra le tante lettere d’amore anche l’appello al Comune affinché il ginepro secolare non venga lasciato morire. «Io che ho conosciuto questo albero con il poeta custode, mi rattristo nel vederlo in queste condizioni – continua la lettera rivolta all’amministrazione –. L’albero sta chiedendo aiuto, aiuto. Noi volontari ci siamo, dateci la possibilità di intervenire. Tutti noi facciamo la nostra parte per aiutare l’albero».

