«Il Comune mi nega il parcheggio per i disabili» 

«Sono disabile al 100 percento ma non ho diritto a un parcheggio riservato». Daniele Ruggiu, 50enne residente in via Bainsizza ad Assemini, non sa più come fare per parcheggiare la propria automobile sotto casa. Un’esigenza vecchia di almeno tre anni, quando aveva inoltrato domanda in Comune: «È vero, dispongo di un piccolo parcheggio interno, ma sono in attesa di un trapianto e le mie varie patologie non mi consentono di effettuare manovre difficili con l’auto. Inoltre, fuori dallo stallo interno sono presenti le strisce zebrate verticali nonché le pedonali».

Oltre il danno la beffa: «Mi sono state notificate due multe, una indirizzata a me, l’altra a mia moglie». I due coniugi avevano lasciato, lo scorso 11 aprile, la propria auto in sosta a meno di un metro di distanza dal muro senza consentire il passaggio dei pedoni: «Sotto casa stava passando la via Crucis quando un anziano, colto da un malore, ha battuto violentemente il volto tra le auto parcheggiate e il muro». Ruggiu con la moglie, affacciati alla finestra, si erano subito mobilitati: «Abbiamo fornito coperta e cuscino allo sfortunato. Eppure il vigile che affiancava il corteo si è preoccupato di fare le foto alle auto piuttosto che soccorrere il ferito».

Ruggiu pagherà le multe, ma vuole che la legge sia rispettata da tutti: «Il Comune dovrebbe concedermi ciò che mi spetta, un parcheggio per disabili». (sa. sa.)

