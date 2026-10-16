SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Arbus.
17 ottobre 2026 alle 00:14

Il Comune mette in vendita l’ex Ostello 

Base d’asta di un milione per l’immobile chiuso da anni a Torre dei Corsari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ex “Ostello della gioventù” di Torre dei Corsari è in vendita per un milione di euro: il Comune di Arbus l’ha messo all’asta dopo averlo inserito nei piani di dismissione del patrimonio pubblico. «Abbiamo accelerato i tempi», dice il sindaco, Paolo Salis, «per scongiurare ulteriori danni dovuti alla chiusura dell’immobile e al susseguirsi di atti vandalici». Sul piede di guerra la minoranza, che in meno di 24 ore dalla pubblicazione del bando ha presentato un’interrogazione: «Prima che si ceda un bene pubblico, il Consiglio comunale e i cittadini devono essere informati», tuona il consigliere Agostino Pilia.

La vendita

L’asta pubblica prevede la cessione dell’immobile senza obbligo per il Comune di ulteriori opere di manutenzione o migliorie, e l’aggiudicatario deve accettarlo così com’è. L’offerta, tra l’altro, dovrà riportare la somma dell’importo proposto almeno pari o superiore a quello di base d’asta, da presentare entro le 12 del 29 ottobre.

Comune e impresa

Si chiude così la vita comunale dell’Ostello della gioventù, nato 48 anni fa a picco sul mare della Costa Verde. A dire il vero, un percorso che non è mai stato fortunato, visto che ha conosciuto insuccessi, chiusure, gestioni fallimentari e problemi edilizi ancora da risolvere. «Questo perché», sostiene Salis, «il Comune non deve fare impresa: è un lavoro da privati. Gli imprenditori creano occupazione, proteggono il bene, lo valorizzano a vantaggio del territorio. L’obiettivo è rilanciare l’immobile in chiave turistica per il futuro».

Scontro politico

Di parere opposto la minoranza. Nell’interrogazione contesta «il silenzio istituzionale» sulla proposta di un Comitato promotore per la costituzione di una cooperativa del terzo settore per rilanciare l’Ostello. «Il 3 settembre», racconta Pilia, «è arrivata la richiesta per una nuova modalità di gestione capace di restituire valore economico e funzionale alla struttura. Che fa il Municipio? Non risponde e la mette in vendita tenendo all’oscuro. il Consiglio comunale e i cittadini. Perché questa fretta? Sono state presentate altre proposte?». Il collega Gianni Lussu aggiunge: «Intanto, con la vendita a ottobre è certo che mancheranno i tempi tecnici per ripartire con la prossima stagione estiva. Quattro anni di chiusura. Non è poi chiaro cosa si vuol fare del milione di euro, fondi pubblici che non potranno essere spesi per riqualificare il villaggio. Aspettiamo certezze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Più soldi alle scuole, meno alle armi»

l V. Pinna, Ragas, Zedda
L’ex manager di Meridiana e Geasar: monopoli dannosi, la regia non deve essere privata

Scalo di Olbia, l’eldorado di F2i: 141 milioni di dividendi dal 2021

Opposta la gestione pubblica di Cagliari: quasi tutti gli utili nelle riserve 
Alessandra Carta
La mobilitazione

«Più fondi alla scuola, meno alle armi»

Istituti a pezzi, topi, personale insufficiente: a Cagliari il grido degli studenti 
Umberto Zedda
Agroalimentare

«Non è una crisi di mercato, sul pecorino romano soffia aria di speculazione»

Saba: prima di svendere il prodotto si utilizzino gli strumenti finanziari 
Andrea Artizzu
Il rogo

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 
Sara Saiu
L’anniversario

I ricordi di pioggia delle bambine di Gairo vecchio

Sono passati 75 anni dall’alluvione che distrusse anche la vicina Osini 
Simone Loi
L’allarme

Sbarchi senza fine, in meno di 48 ore arrivati 260 migranti

Emergenza nelle coste del Sulcis I sindaci: «Ora interventi efficaci» 
Fabio Murru