Il Comune mette in vendita l’ex Ostello 

L’ex “Ostello della gioventù” di Torre dei Corsari è in vendita per un milione di euro: il Comune di Arbus l’ha messo all’asta dopo averlo inserito nei piani di dismissione del patrimonio pubblico. «Abbiamo accelerato i tempi», dice il sindaco, Paolo Salis, «per scongiurare ulteriori danni dovuti alla chiusura dell’immobile e al susseguirsi di atti vandalici». Sul piede di guerra la minoranza, che in meno di 24 ore dalla pubblicazione del bando ha presentato un’interrogazione: «Prima che si ceda un bene pubblico, il Consiglio comunale e i cittadini devono essere informati», tuona il consigliere Agostino Pilia.

La vendita

L’asta pubblica prevede la cessione dell’immobile senza obbligo per il Comune di ulteriori opere di manutenzione o migliorie, e l’aggiudicatario deve accettarlo così com’è. L’offerta, tra l’altro, dovrà riportare la somma dell’importo proposto almeno pari o superiore a quello di base d’asta, da presentare entro le 12 del 29 ottobre.

Comune e impresa

Si chiude così la vita comunale dell’Ostello della gioventù, nato 48 anni fa a picco sul mare della Costa Verde. A dire il vero, un percorso che non è mai stato fortunato, visto che ha conosciuto insuccessi, chiusure, gestioni fallimentari e problemi edilizi ancora da risolvere. «Questo perché», sostiene Salis, «il Comune non deve fare impresa: è un lavoro da privati. Gli imprenditori creano occupazione, proteggono il bene, lo valorizzano a vantaggio del territorio. L’obiettivo è rilanciare l’immobile in chiave turistica per il futuro».

Scontro politico

Di parere opposto la minoranza. Nell’interrogazione contesta «il silenzio istituzionale» sulla proposta di un Comitato promotore per la costituzione di una cooperativa del terzo settore per rilanciare l’Ostello. «Il 3 settembre», racconta Pilia, «è arrivata la richiesta per una nuova modalità di gestione capace di restituire valore economico e funzionale alla struttura. Che fa il Municipio? Non risponde e la mette in vendita tenendo all’oscuro. il Consiglio comunale e i cittadini. Perché questa fretta? Sono state presentate altre proposte?». Il collega Gianni Lussu aggiunge: «Intanto, con la vendita a ottobre è certo che mancheranno i tempi tecnici per ripartire con la prossima stagione estiva. Quattro anni di chiusura. Non è poi chiaro cosa si vuol fare del milione di euro, fondi pubblici che non potranno essere spesi per riqualificare il villaggio. Aspettiamo certezze».

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