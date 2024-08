Il Comune: «Lezioni regolari in tutte le scuole»

«Non esiste alcun rischio per l’inizio del nuovo anno scolastico per le scuole di Macomer». In particolare per lo storico caseggiato di via Roma. In un documento l’amministrazione comunale precisa che è stato immediato ed efficace l’impegno anche del suo Settore tecnico» e di aver «affrontato insieme le difficoltà ordinarie e straordinarie a cui è stata sottoposta la struttura, dopo il crollo del cornicione in autunno 2023. I lavori di messa in sicurezza sono stati conclusi in tempi da record il 29 dicembre». L’intervento ha permesso di non chiudere la scuola neanche per una giornata. «L’interesse dell’amministrazione è andato ben oltre - si sottolinea - poiché è stato recuperato un finanziamento di 400 mila euro che consentirà il rifacimento completo delle facciate esposte sulle vie principali. L’iter è in fase avanzata e ora è al vaglio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio». Per questa scuola il Comune ha reperito circa 90 mila euro per indagini strutturali, di vulnerabilità sismica, di analisi energetica e impiantistica al cui esito è legata l’opportunità di accedere a un ulteriore contributo di circa 1 milione di euro per il completo ammodernamento interno della scuola. Lavori eventuali nel prossimo anno scolastico. (f. o.)

