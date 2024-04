«Il Comune istituisca la consulta delle associazioni sportive» 

Istituire al più presto la consulta delle associazioni sportive di Sant’Antioco. È la richiesta presentata dal consigliere comunale di opposizione Mariano Gala al sindaco Ignazio Locci che è anche assessore allo Sport.

«L’argomento figura nel regolamento del Consiglio comunale e prevede l’istituzione delle consulte in relazione alle diverse tematiche che interessano la vita cittadina - ha detto Gala - proprio per questo ho presentato la richiesta a seguito della proposta fatta nel corso della riunione consiliare. Lo strumento che è consultivo, è uno strumento utile per chi amministra perché può dare suggerimenti utili anche per l’apporto alle probematiche che interessano il settore». All’istanza protocollata nei giorni scorsi, Gala ha allegato un regolamento da lui predisposto per favorire l’apertura della pratica in tempi celeri e agevolare il percorso burocratico. «Il percorso intrapreso - aggiunge - fa seguito ad un confronto costruttivo intrapreso con il sindaco che su questo argomento ha dato segnali di grande apertura e volontà di collaborazione per arrivare tutti insieme ai risultati auspicati. Non poteva essere altrimenti anche in considerazione dei trascorsi importanti a livello sportivo che la città annovera».

