Il Comune investe sulla promozione turistica 

«Fatti stregare da Villacidro»: è questo lo slogan abbinato alla foto aerea del lago sul rio Leni che campeggia, da lunedì, su un enorme cartellone pubblicitario nel settore arrivi dell’aeroporto di Elmas. Il pannello, 3 metri per 2, contribuirà – secondo l’amministrazione – a rendere familiare ai viaggiatori che giungono in Sardegna il nome di Villacidro, grazie a immagini che varieranno nel tempo e offriranno le sue peculiarità culturali, storiche e ambientali.

L'investimento, quasi 10mila euro, è stato reso possibile da un contributo regionale destinato alla promozione, ottenuto grazie al riconoscimento della festa di San Sisinnio tra gli eventi identitari della Sardegna.

«Il posizionamento del cartellone – spiega Loredana Porcu, assessora allo Sviluppo economico e territoriale – è solo una delle azioni di promozione e valorizzazione di Villacidro. Non puntiamo a risultati immediati perché sappiamo bene che chi arriva nell’Isola ha già un programma di permanenza completo: si tratta piuttosto di una “semina” per il futuro, che ci consentirà di raccogliere maggiori frutti dall’azione sinergica tra i vari assessorati, già in corso da anni, che ha prodotto un’articolata programmazione di sviluppo territoriale, economico e turistico». ( ma. ca. )

RIPRODUZIONE RISERVATA