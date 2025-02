Il Comune investe su servizi e turismo 

Il municipio, già di per sé fra i più moderni della zona, sarà rifatto da zero con tre milioni di euro a poche decine di metri di distanza da quello attuale. Le scuole, quelle del futuro, sono già in fase di costruzione (altri tre milioni di euro, fondi Pnrr). E poi piazze, parcheggi lungo la costa, parchi verdi, strade, impianti sportivi e piste ciclabili. Sono le opere pubbliche che da qui al 2027 vedranno la luce a Castiadas: opere per 70 milioni di euro.

Questo, perlomeno, è quanto prevede il bilancio di previsione finanziario appena approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. «Stiamo realizzando – dice il sindaco Eugenio Murgioni – quel che sino a pochi anni fa per alcuni poteva sembrare un sogno, e cioè infrastrutture e opere che trasformeranno Castiadas in uno dei borghi più belli ed efficienti d’Italia». Trovare (e spendere) 70 milioni di euro per un piccolo Comune non è facile «ma è stato possibile – spiega Murgioni – grazie ad un ottimo gioco di squadra tra la parte politica e gli uffici. Non a caso possiamo contare anche su tre architetti, due ingegneri e un geometra. Anzi, 70 milioni non è che siano poi così tanti, ci sono anche tante altre cose da fare in futuro e ulteriori risorse da reperire».

Oltre al nuovo municipio e alle scuole (sei milioni in tutto), ecco due milioni e mezzo di euro per i parcheggi sulla costa, mezzo milione per il sistema dunale di Cala Pira, un milione e mezzo per la palestra, due milioni per la Marina di San Pietro (pista ciclabile e illuminazione), 700mila per il recupero delle antiche sorgenti e la trasformazione delle stradine di alcune borgate nelle “vie del gusto”. E ancora un milione e 200mila euro per la grande piazza di fronte alle vecchie carceri e oltre tre milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio.

«Ma questo – chiarisce – è solo una parte, abbiamo previsto tanti altri piccoli interventi. Al momento è già partito il cantiere della scuola, tra un mese inizieremo con i parcheggi sul mare. È verosimile che si inizi con quello di Santa Giusta anche se io avrei preferito con Cala Pira per istituire da subito il numero chiuso».

La vicesindaca Chantal Magro sottolinea, fra le altre cose, l’importanza della nuova scuola «che sarà un luogo sereno per i bambini e un luogo di apprendimento di grande livello». E poi le vie del gusto, un progetto di grande rilievo «che supporterà – conclude – le bellissime realtà agroalimentari di Castiadas». Un turismo, insomma, che cerca di andare sempre più a braccetto con agricoltura e cultura.