Il Comune investe 7mila euro per ripulire il paese dalle erbacce 

Pulizia delle erbacce nel centro abitato di Setzu, aggiudicato il servizio di sfalcio per l’annualità 2023 al costo di circa 7mila euro. Questo servizio va a implementare quello già svolto dall’Unione dei Comuni, in quanto si concentrerà su due zone fondamentali non trattate: l’ex discarica e gli ovili comunali.

Il sindaco di Setzu, Sandro Palla, ha spiegato: «Abbiamo colto l'opportunità di includere lo sfalcio di queste due aree insieme al completamento del rifacimento delle cunette, che non siamo riusciti a portare a termine l’anno scorso. Con questi interventi possiamo considerarci a posto».

