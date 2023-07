Il Comune investe 33mila euro per valorizzare le tradizioni 

Paese che vai usanze che trovi, meglio dunque preservarle dall’oblio. Spesso la mancanza di fondi però determina che alcuni eventi di carattere culturale e sociale vengano cancellati. Per ovviare al problema il Comune di Escalaplano mette a disposizione delle associazioni locali dei contributi economici, 33mila euro, per le iniziative senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, di promozione e valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali.

«L’amministrazione comunale continua a scommettere su importanza e valenza degli aspetti legati alle tradizioni, ai saperi e sapori locali e alla cultura – spiega il sindaco Marco Lampis - mettendo a disposizione importanti risorse per le principali manifestazioni che danno visibilità al paese proprio per questi aspetti, come per esempio: Passillendu a sonu ‘e musica, S’Atobiu Scalepranesu, Sa Passillada, che ogni anno attraggono migliaia di visitatori». La somma a disposizione verrà ripartita per le manifestazioni culturali alla casa della Cultura Oreste Pili (10.000 euro), per iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica del territorio (15.000), per iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici, e delle tradizioni locali (8.000). Le associazioni possono presentare istanza in Municipio entro le 13 del 13 luglio. Bando e modulistica sono scaricabili dal sito del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA