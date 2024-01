Il Comune investe 120mila euro per il recupero di Casa Mura 

È stato aggiudicato l’appalto per la predisposizione dei progetti di riqualificazione di Casa Mura – abitazione del centro storico di Villamar – e del parco comunale di via Umberto. Ad occuparsi della progettazione di Casa Mura, per un importo di circa 120mila euro, sarà lo studio di ingegneria di Giulio Porcu con sede a Gonnosnò, mentre il progetto del parco di via Umberto sarà predisposto dallo studio di Giorgio Manai con sede a Paulilatino, per una spesa pari a 78.000 euro.

«L’amministrazione punta sul restauro del parco giochi di via Umberto e dell’immobile di Casa Mura – spiega il sindaco Gianluca Atzeni – Andremo poi a cercare i finanziamenti per realizzare gli invertenti progettati».

L’obiettivo del progetto di riqualificazione di Casa Mura sarà quello di dare nuova vita all’immobile e attribuirgli una nuova destinazione d’uso per incentivare la ripresa economica e produttiva del paese, con la realizzazione al suo interno di 4 box da destinare ad artigiani e artisti locali per creare uno spazio laboratorio e una zona espositiva. Il progetto di riqualificazione del parco di via Umberto avrà invece il fine di recupero del parco urbano esistente e di incremento delle aree verdi per la creazione di un circuito verde all’interno del centro abitato. Entrambi i progetti fanno capo a un progetto più ampio di recupero della zona bassa del centro storico del paese. (f. c.)

