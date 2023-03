«Il Comune investa sugli impianti sportivi» 

Il polifunzionale di Ceramica è campo d’allenamento anche dell’Asd Atletica Iglesias: «È in corso l’iter per la ristrutturazione di alcuni impianti fondamentali, fra questi la pista al coperto. - racconta il presidente Carlo Salis - La mia speranza è che i tempi siano celeri e soprattutto che si possa prendere in considerazione l’ipotesi di risistemare la pista dell’anello esterno, così da essere omologata per l’esecuzione delle competizioni nazionali e internazionali».

A poco più di due mesi dalle prossime elezioni comunali, l’agenda al sindaco che verrà si arricchisce dei contenuti esternati dalle varie categorie cittadine. È la volta delle società sportive, che tra la soddisfazione di alcune e la delusione di altre, dispensano consigli su come lo sport in città possa mantenere certi canoni qualitativi ed in certi casi migliorarsi.

Soddisfatti

Michele Catalano è il presidente dell’Asd Antas Calcio: «La verità è che tante società hanno ritrovato il sorriso grazie agli interventi di riqualificazione degli ultimi anni. - spiega - Spero si prosegua con questo piglio e magari si riesca a sistemare la palestra presente nel polifunzionale di Ceramica. Anche se mi risulta essere di proprietà della Provincia, il suo utilizzo permetterebbe ai bimbi di potersi allenare al coperto durante le giornate di pioggia. Importante sarebbe anche intervenire sull’area dei parcheggi dello stesso complesso, senza le buche e il fango sarebbe ancora più attrattiva».

Ceramica

Il polifunzionale di Ceramica è campo d’allenamento anche dell’Asd Atletica Iglesias: «È in corso l’iter per la ristrutturazione di alcuni impianti fondamentali, fra questi la pista al coperto. - racconta il presidente Carlo Salis - La mia speranza è che i tempi siano celeri e soprattutto che si possa prendere in considerazione l’ipotesi di risistemare la pista dell’anello esterno, così da essere omologata per l’esecuzione delle competizioni nazionali e internazionali».

Pista esterna che per Vittorio Trentin, presidente della Jolao Iglesias, rappresenta una criticità di non poco conto da mettere in evidenza negli appunti della prossima amministrazione: «Con i lavori di rifacimento del manto sintetico per il campo da calcio, le corsie non sono utilizzabili. Mi auguro si possa intervenire e renderla fruibile quanto prima. Inoltre non sarebbe sbagliato rispolverare un vecchio progetto ormai dimenticato in qualche cassetto, che prevedeva la creazione di un ingresso alternativo per raggiungere il polifunzionale, ad oggi davvero poco pratico».

Le palestre

Mauro Madeddu è il vice presidente della società Volley Iglesias e ha pochi dubbi sui contenuti da appuntare ed evidenziare: «Di certo una migliore distribuzione delle palestre fra le società. - dichiara - Dopo la restituzione della palestra di via Toti da parte dell’hub vaccinale, la stessa è stata assegnata ad altre realtà e noi siamo stati dirottati al palazzetto in località Is Pardus. La nostra squadra femminile è in procinto d’essere promossa in serie C e dall’anno prossimo ci sarebbe la necessità di uno spazio più adeguato».

Chicco Pintus è il vice presidente dell’Asd Shardana baseball e softball: «Spero prosegua il progetto al momento ben avviato di concentrare svariati impianti sportivi in località Monte Figus, come in una sorta di cittadella dello sport. - racconta - Per il nostro impianto è già stato messo in preventivo l’impianto d’illuminazione e visto che i programmi sono dei più ambiziosi, suggerirei ai futuri amministratori la realizzazione di un campo da softball adiacente a quello attuale da baseball».

