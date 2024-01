Il Comune intitola lo stadio a Gigi Riva 

Uno stadio dedicato a Gigi Riva. È il tributo del Comune di Uta al grande campione recentemente scomparso. Un gesto simbolico, deciso dopo la scomparsa del celebre numero 11.

La delibera risale allo scorso 24 gennaio, in tale occasione era stato stabilito di intitolare lo stadio comunale di Bascus Argius a Gigi Riva. La proposta era stata approvata all’unanimità. Durante la riunione, era stata rilevata l’importanza di onorare la grande figura sportiva, simbolo di dedizione e successo. Il calciatore è stato una fonte d’ispirazione per generazioni di appassionati, contribuendo al prestigio del calcio nazionale. Tuttavia, la decisione di intitolare lo stadio a Gigi Riva si scontra con una limitazione legale, poiché non sono ancora trascorsi i dieci anni dalla scomparsa del campione. Questa restrizione richiede l'approvazione del prefetto, che dovrà valutare attentamente la situazione.

