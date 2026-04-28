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San Giovanni Suergiu.
29 aprile 2026 alle 00:18

«Il Comune intervenga: c’è un pino che rischia di crollare» 

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«Quel pino è troppo pericoloso, nonostante le segnalazioni nulla è stato fatto». È la protesta dei residenti di alcune palazzine di via Porto Botte a San Giovanni Suergiu. Uno di loro, Mariano Argiolas, ha inviato un sollecito all’amministrazione. La pianta si trova a ridosso della Statale 126 e alla richiesta è stata allegata una relazione dell’agronomo Marco Antonio Piras: «L'esemplare rappresenta – si legge nel documento – un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per l'integrità dei beni materiali circostanti. La pianta è parecchio inclinata, non vorremo che accadesse una situazione simile al 2018, quando un altro pino è caduto in strada». Dello stesso avviso Damiano Bacchis, altro residente: «Nonostante le diverse segnalazioni, dal Comune non si è visto nessuno”. Anche Pierpaolo Porcu fa presente il pericolo della pianta e aggiunge: «Abbiamo chiesto più volte anche la sistemazione del tetto della palazzina: le tegole spesso cadono a causa del vento». Il Comune tramite l’assessore ai lavori pubblici Gianfranco Ghisu e l’ufficio tecnico fa sapere di aver «avviato la procedura con un agronomo per la perizia su tutte le piante che possono creare pericolo alla viabilità e alla cittadinanza e a breve partiranno anche i lavori di messa in sicurezza».

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