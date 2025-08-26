VaiOnline
Sardara.
27 agosto 2025 alle 00:40

Il Comune inizia i lavori alla terme 

Sardara, paradiso delle acque termali da millenni, continua a investire nel settore per proiettarsi nel futuro con un’immagine sempre più accogliente e a misura di turismo.

Al via i lavori del Comune per la riqualificazione e l’implementazione dell’area verde e del parco che circonda gli stabilimenti termali. Gli ambiti di intervento sono diversi: manutenzione dall’antico lavatoio; sistemazione degli elementi strutturali in legno, come travi, pilastri e ringhiere che compongono l’ossatura portante della passeggiata sopra il Canale Birocchi; rimozione dei blocchi illuminanti in cemento ormai logorati e la realizzazione di un nuovo impianto con la posa di segnapasso interrati a led, collegamenti elettrici e verifica funzionale finale; pulizia straordinaria dell’intera area verde al fine di ripristinarne decoro e piena fruibilità. «L’impegno – dice il gestore di Sardegna Termale, Gianni Irde – è accrescere la vocazione sempre più turistica del territorio, dove le terme di Santa Mariaquas indubbiamente rivestono un ruolo fondamentale. Questo è il primo passo per arrivare ad una convenzione che ci consentirà di mantenere il decoro tutto l’anno».

