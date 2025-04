Il Comune inaugura un’area cani  

Lucky e Coco hanno molto apprezzato la nuova area cani di piazza Rinascita. Uno spazio verde dove i pelosi possono spassarsela in sicurezza. La prima area cani cittadina inaugurata venerdì dall'amministrazione comunale. Ad apprezzarla anche i padroni degli amici a quattro zampe: «Finalmente, ci voleva proprio» dice una ragazza con il suo instancabile jack russel che corre all'impazzata inseguendo una pallina. Basilari le regole da seguire tra cui il divieto di fumo, non si può dare cibo all'interno, c'è un cestino apposito dove gettare le deiezioni, è consentito l'ingresso solo ai cani con microchip, vaccinati e iscritti all'anagrafe canina. Uno spazio fortemente voluto dal consigliere con delega all'Ambiente, Riccardo Falchi: «Un'area dove si possono portare i cani per socializzare e dove trascorrere il tempo libero con i propri animali d'affezione in uno spazio sicuro. Questa è la prima ma abbiamo intenzione di realizzarne altre. (f. me.)

