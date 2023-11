Il Comune impugna il piano assunzioni 

Le ripartizioni sulle nuove assunzioni Forestas non convincono il territorio. Il Consiglio comunale di Arzana non ne ha fatto mistero e, ritenendo iniqui i parametri, ha dato mandato al sindaco Angelo Stochino di valutare l’opportunità di impugnare il provvedimento con cui la direzione regionale di Forestas ha annunciato per Arzana sette assunzioni. In aula i consiglieri hanno rimarcato la disparità di trattamento nella sostituzione del personale andato in pensione. «Non si è tenuto conto della forza lavoro, bensì del numero delle cessazioni dal 2010 al 2022. Nel nostro caso - ha dichiarato Stochino, 53 anni - parliamo di 25 persone che con i parametri utilizzati, cioè il doppio di sei mesi quindi dodici mesi, avrebbero rappresentato per qualche Comune 50 assunzioni nella percentuale applicata in virtù della capacità sul personale della Regione pari al 30 per cento, di fatto il doppio delle assunzioni attuali corrispondente a sette unità». Preoccupazione, nel corso dell’assemblea, è stata espressa anche dal consigliere Alberto Monni, che ha ricordato come negli anni scorsi, in occasione di incendi non solo sul territorio di Arzana, il personale in servizio nel cantiere di Arzana metteva a disposizione numerose risorse, per giunta qualificate. «Oggi - ha continuato il sindaco - con 37 operai, dei quali 4 dislocati nell’autoparco di San Cosimo a Lanusei, è impossibile gestire l’immenso patrimonio forestale e, soprattutto, trovare equità nel ritorno alla popolazione arzanese proprietaria di questi terreni totalmente in uso civico con la sola forza lavoro attuale».

