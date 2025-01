Il Comune ha messo all’asta anche l’ex market La Collina 

Dopo l’aggiudicazione negli anni scorsi della farmacia prima e del bar poi, adesso è la volta dell’ex market del complesso commerciale La Collina, a Margine Rosso.

Il Comune ha messo all’asta i locali ,abbandonati ormai da oltre dieci anni. Il prezzo di partenza dell’immobile è fissato in 217.483,45 euro oltre Iva di legge (22%) e deposito cauzionale di 21.748,34 euro.

L’asta avrà luogo a offerte segrete in aumento e l’aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente del lotto unico, dopo l’approvazione del verbale di gara e l’aggiudicazione in via definitiva con apposita determinazione.Per presentare le offerte c’è tempo fino alle 12 del 10 febbraio. Gli interessati possono consultare tutta la documentazione nel sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il complesso commerciale La Collina, che vanta una superficie di 526 metri quadri, è stato il primo a sorgere in un litorale dove mancavano ancora tutti i servizi. La prima asta aveva riguardato la farmacia che era stata aggiudicata nel 2013.

Poi era toccato al bar, venduto dopo che la prima asta era andata deserta. Resta da assegnare solo il market in un territorio che adesso ha visto sorgere diversi esercizi di quel tipo. C’è quindi il rischio concreto che l’asta possa andare ancora una volta deserta e che i locali che un tempo ospitavano il supermercato continuino a rimanere chiusi.

