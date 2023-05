«Il Comune ha dimenticato i giovani» 

«Consulta giovanile e festa dei giovani? Promesse non mantenute, dopo un anno non c’è ancora nulla: i ragazzi sono stati lasciati indietro». A parlare è Alessandro Frongia, uno dei giovani protagonisti delle scorse elezioni amministrative, e a rispondere sono gli stessi amministratori: «Sappiamo che è passato tempo, ma non ci siamo fermati. Vorremmo mantenere le nostre promesse entro l'estate».

Le accuse

Frongia attualmente è il segretario comunale del Pd. La lista civica con la quale si era candidato, “San Sperate tradizione e futuro”, è uscita sconfitta dalle elezioni lo scorso anno, ma si era comunque creata una collaborazione tra i più giovani avversari delle tre liste in corsa anche per via delle loro idee comuni. Nei programmi di tutte e tre i gruppi, infatti, si sottolineava l'importanza della consulta giovanile e a più riprese si era parlato di costituirla entro 100 giorni dalla fine della competizione amministrativa. Alla fine a vincere era stata “Civica San Sperate”, con il sindaco Fabrizio Madeddu. «Dopo le elezioni un gruppo di ragazzi si era riunito», racconta Frongia, «ragazzi di diverse vedute e appartenenti a diversi gruppi. La voglia di fare c’era e si era presentata una bozza di regolamento. Da allora non si è saputo più nulla. Un peccato anche perché avevamo fatto una piccola indagine e già 30 ragazzi e ragazze erano pronti a creare una consulta». E sempre sulle politiche giovanili, «la maggioranza aveva proposto la Festa dei giovani. Anche di questo non se ne sa più nulla». A confermare, almeno in parte, la versione di Frongia c’è Federico Bratzu, il più giovane consigliere comunale della maggioranza: «Per me la consulta ha tutt’ora priorità e ci lavoro attivamente con l’assessore di riferimento. Non posso negarlo, però: quella spinta propulsiva che c’era lo scorso anno a fine elezioni, probabilmente ora l’abbiamo un po’ persa. C’era un gruppo di ragazzi molto attivo, credo che si potrebbe riformare quando sarà il momento».

Reazioni

Raffaele Vargiu, assessore alle Politiche giovanili, dal canto suo spiega: «È passato del tempo e mi rammarico che non si sia riusciti a farlo subito. Purtroppo il Comune ha attraversato momenti impegnativi, tra cause legali, nuovo personale e le difficoltà di tutti i giorni». E quella bozza di cui parlava Frongia? «Esiste ed è in fase di rimodulazione, manca solo il passaggio in commissione regolamenti. Per me è di primaria importanza: vorrei la costituzione entro l’estate e magari una Festa dei giovani nella bella stagione. Non ho dimenticato i giovani, al contrario».