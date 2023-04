Il Comune ha chiesto i fondi per creare una grande area attrezzata per i camper 

La Giunta, presieduta dal sindaco Stefano Soro, ha approvato una delibera che permetterà al Comune, attraverso i contributi regionali, di dotarsi di una nuova area attrezzata per i caravan. L’area sarà utile ai fini turistici e darà la possibilità ai camperisti di avere una zona di sosta temporanea a loro dedicate. L’opera permetterà al Comune di avere un flusso di vacanzieri costante che avranno la possibilità di fermarsi nel Comune, aiutando così anche l’economia del paese, visto che si trova in un punto di passaggio per le zone balneari dell’Ogliastra. La domanda per il finanziamento è stata immediatamente eseguita, con un importo che per la realizzazione dell’opera è di 80 mila euro. La Regione attraverso questo bando vuole promuovere il cosiddetto turismo itinerante all’aria aperta. Il progetto che potrebbe dare anche nuova linfa al paese è stato votato all’unanimità dalla giunta comunale. Tra i requisiti per la realizzazione dell’opera vi è quello di dotare l’area di una colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici e un’adeguata illuminazione, con incentivi in caso di installazione di illuminazione a led.

RIPRODUZIONE RISERVATA